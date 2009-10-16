Польша ожидает размещения американских ракет в ближайшее время

Министерство обороны Польши рассчитывает получить американские боевые ракеты Patriot, которые планируется включить в систему обороны страны, в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Станислав КОМОРОВСКИЙ, который обсуждал это дело с помощником министра обороны США по международной безопасности Александром ВЕРШБОУ.

«В ближайшее время в Польше будут по ротационному принципу размещены ракеты Patriot в боевой версии», - сказал он, передает TVN24.

А.ВЕРШБОУ во время встречи с С.КОМОРОВСКИМ также информировал его детальнее о новой системе обороны, которую планируют создать США вместо ранее запланированного стационарного размещения ракет в Польше и радара в Чехии.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ заявлял, что США, несмотря на отказ от стационарной ПРО в Европе передадут полякам боевые ракеты Patriot.

Справка УНИАН. 17 сентября 2009 года США объявили об отказе от планов предыдущей администрации по размещению стационарных ракет в Польше и радара в Чехии в рамках системы ПРО.

Администрация нового Президента Барака ОБАМЫ планирует вместо этого создать мобильную систему ПРО, в рамках которой в Польше могут быть также размещены антиракеты SM-3 для отражения возможной угрозы с Ирана.

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot должны в первую очередь усилить оборонную мощь Польши.