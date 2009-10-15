Ющенко открыл мемориальную доску в честь дипмиссии УНР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с супругой Екатериной ЮЩЕНКО приняли участие в открытии мемориальной доски в честь Чрезвычайной дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Бельгии и Нидерландах 1919-1923 годов.

Как сообщает официальный сайт Президента, мероприятие состоялось в рамках официального визита В.ЮЩЕНКО в Королевство Бельгия.

Президент поблагодарил за проведенные архивные исследования и усилия, приложенные для установки мемориальной доски, мэра Брюсселя, бургомистра местной коммуны и ее жителей. Он напомнил, что УНР открыла более 20 дипломатических представительств, и одно из них впервые представило Украинское государство в Бельгии 90 лет назад.

Сегодняшняя политика Украины, отметил В.ЮЩЕНКО, также имеет в своей основе европейскую и евроатлантическую интеграцию. «Украина идет к европейской интеграции, потому что она всегда была европейским государством, украинцы всегда были европейцами», - сказал он.

«У меня нет сомнений, мы будем членами Европейского Союза, НАТО. Мы будем участниками всех европейских проектов, потому что это не только работает на наши интересы - это работает на интересы объединенной Европы, каждого гражданина нашего континента», - сказал Президент.

Здание, на котором установлена мемориальная доска, находится в одном из центральных районов бельгийской столицы – коммуне Иксель.

*** В конце 1918 года представители правительства УНР обратились с посланием к правительству Бельгии с желанием «установить дружеские связи с Бельгией». Речь шла о том, что «УНР будет выполнять все международные обязательства бывшей российской власти перед мировым содружеством и строить внешние отношения на принципах международного права». Чрезвычайная дипломатическая миссия Украины в Бельгии и Нидерландах находилась в Брюсселе на улице Эрмитаж в доме №66, который сейчас находится в коллективной частной собственности.

После анализа архивных материалов и идентификации здания Посольство Украины в Бельгии инициировало установку мемориальной доски к 90-летию начала деятельности украинской дипмиссии.