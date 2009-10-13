Эксперты Евросоюза проверят все украинские райотделы милиции

В октябре-ноябре Украину посетят эксперты ЕС, которые будут изучать возможность продолжения диалога о безвизовом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ на брифинге в рамках Девятого совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое проходит в Киеве.

По его словам, по результатам этого визита будет подготовлен общий доклад должностных лиц на саммит Украина-ЕС, который состоится 4 декабря в Киеве. В документе речь пойдет о том, “можем ли мы начинать безвизовый диалог в более конкретном измерении, можем ли мы сейчас думать о дорожной карте”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

При этом он заметил, что в этом вопросе многое будет зависеть от МВД, Госпогранслужбы и частично Министерства иностранных дел, которые будут работать с экспертами.

По его словам, эксперты будут ездить по Украине, посещать районные отделы внутренних дел и интересоваться, “как мы делаем документы и кому”.