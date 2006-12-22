Румынского экс-министра экономики обвинили в измене родине

Прокуратура Румынии предъявила бывшему министру экономики страны Кодруту ШЕРЕШУ обвинения в измене родине и промышленном шпионаже в рамках расследования дела о нарушениях в ходе приватизации.

Как говорится в распространенном сегодня сообщении прокуратуры, "прокуратура расследует действия Кодрута ШЕРЕША по обвинениям в поддержке транснациональной преступной группы и ... измене родине посредством выдачи государственных секретов". Сам К.ШЕРЕШ, который настоящее время является членом Сената Румынии, назвал обвинения "цирком", передает Газета.ru.

37-летний К.ШЕРЕШ занимал пост министра экономики в 2005-2006 годах.