Румынского экс-министра экономики обвинили в измене родине
08:12, 22 декабря 2006Мир
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Подозреваемый считает обвинения цирком
Прокуратура Румынии предъявила бывшему министру экономики страны Кодруту ШЕРЕШУ обвинения в измене родине и промышленном шпионаже в рамках расследования дела о нарушениях в ходе приватизации.
Как говорится в распространенном сегодня сообщении прокуратуры, "прокуратура расследует действия Кодрута ШЕРЕША по обвинениям в поддержке транснациональной преступной группы и ... измене родине посредством выдачи государственных секретов". Сам К.ШЕРЕШ, который настоящее время является членом Сената Румынии, назвал обвинения "цирком", передает Газета.ru.
37-летний К.ШЕРЕШ занимал пост министра экономики в 2005-2006 годах.
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