Россия участвует в секретных переговорах о замене доллара
08:29, 06 октября 2009Мир
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При торговле нефтью
Арабские страны Персидского залива, Россия, Китай, Япония и Франция участвуют в секретных переговорах о замене доллара корзиной валют при торговле нефтью, пишет The Independent.
Эта корзина будет включать йену, юань, евро, золото и унифицированную валюту для арабских стран Персидского залива.
Издание сообщает, что уже состоялись секретные переговоры между минфинами и центробанками России, Китая, Японии и Бразилии.
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