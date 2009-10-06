Россия участвует в секретных переговорах о замене доллара

Арабские страны Персидского залива, Россия, Китай, Япония и Франция участвуют в секретных переговорах о замене доллара корзиной валют при торговле нефтью, пишет The Independent.

Эта корзина будет включать йену, юань, евро, золото и унифицированную валюту для арабских стран Персидского залива.

Издание сообщает, что уже состоялись секретные переговоры между минфинами и центробанками России, Китая, Японии и Бразилии.

Газета.ру