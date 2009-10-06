Войска НАТО возвращаются на авиабазу «Манас»

В киргизском парламенте одобрены соглашения о размещении на авиабазе "Манас" воинских контингентов еще двух стран (помимо США): Франции и Испании. Соответствующее решение, как сообщает ИА "Фергана.Ру", принял парламентский комитет по международным делам.

Когда депутаты планируют окончательно утвердить эти документы, не сообщается.

Франция и Испания входили в число тех союзников США, которые использовали авиабазу "Манас" (расположенную на территории одноименного аэропорта, в нескольких десятках километров от Бишкека) для поддержки операций в Афганистане. Прежнее соглашение было расторгнуто по инициативе руководства Киргизии. Впрочем, с Соединенными Штатами уже в начале июля 2009 года власти республики заключили новые договор (предусматривающий, в частности, более высокую плату за аренду).

По данным Ленты.ру, Франция и Испания обратились к Бишкеку с просьбой и впредь использовать базу, которая теперь официально именуется Центром транзитных перевозок (ЦТП). Заместитель главы МИД Киргизии Руслан КАЗАКБАЕВ не исключил, что о том же могут попросить и другие страны, контингенты которых ранее размещались на этом объекте.

Агентство отмечает, что, к примеру, срок пребывания испанских военнослужащих на авиабазе, согласно прежнему соглашению, истекает уже 13 октября.

Напомним, что после известия о сохранения американского военного присутствия в Киргизии Россия объявила о намерении открыть на территории республики еще одну собственную базу (в дополнение к уже существующим военным объектам).