Из-за сильного наводнения в Малайзии эвакуировано 10 тыс. человек

09:17, 20 декабря 2006
Мир
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Разрушены сотни домов

Сильнейшие за последние несколько десятилетий тропические ливни стали причиной крупнейшего наводнения в южном малайзийском штате Джохор.

Как передает РИА «Новости», в результате стихийного бедствия местными властями эвакуированы более десяти тысяч человек, разрушены сотни домов.

Движение на 26 основных автотрассах, ведущих к крупнейшим городам штата, полностью блокировано потоками воды и сошедшими на дорожное полотно массами глины и песка.

Большинство домов полностью скрыто под водой, а их жители размещены в развернутых спасательно-эвакуационных центрах Джохора.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации правительство намерено задействовать части регулярной армии и вертолетную технику для эвакуации населения всех крупных городов.

 

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