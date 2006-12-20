Из-за сильного наводнения в Малайзии эвакуировано 10 тыс. человек

Сильнейшие за последние несколько десятилетий тропические ливни стали причиной крупнейшего наводнения в южном малайзийском штате Джохор.

Как передает РИА «Новости», в результате стихийного бедствия местными властями эвакуированы более десяти тысяч человек, разрушены сотни домов.

Движение на 26 основных автотрассах, ведущих к крупнейшим городам штата, полностью блокировано потоками воды и сошедшими на дорожное полотно массами глины и песка.

Большинство домов полностью скрыто под водой, а их жители размещены в развернутых спасательно-эвакуационных центрах Джохора.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации правительство намерено задействовать части регулярной армии и вертолетную технику для эвакуации населения всех крупных городов.