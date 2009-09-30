Комиссия ЕС разделит ответственность за войну между Россией и Грузией?

Комиссия ЕС по расследованию причин войны между Россией и Грузией в августе 2008 года, скорее всего, разделит ответственность между обеими странами.

Как сообщает AFP со ссылкой на официальных лиц и экспертов, именно такой вывод будет содержаться в докладе комиссии, который будет представлен сегодня в Брюсселе послам стран-членов ЕС.

Ранее СМИ сообщали о том, что в значительной степени вина за войну будет возложена на Грузию, отмечает агентство, в то же время чиновники и эксперты прогнозируют больше нюансов в подходе к этому вопросу.

“Вопрос настолько чувствительный, что сложно представить себе, чтобы доклад был написан в интересах одной или другой стороны”, - цитирует агентство неназванного дипломата.

При этом, по данным AFP, скорее всего, после обнародования доклада обе стороны конфликта будут обжаловать выводы комиссии во главе с Хейди ТАЛЬЯВИНИ.

Вместе с тем агентство также отмечает, что, хотя направление Россией значительного количества войск в зону конфликта, как и признание ею независимости Южной Осетии и Абхазии, неоднократно осуждались ЕС, с другой стороны, Евросоюз не хочет раздражать Москву.

Как сообщал УНИАН, работа Комиссии ЕС была начата в декабре 2008 года. Результаты ожидались в июле этого года, однако председатель комиссии попросила дополнительное время для подготовки доклада.