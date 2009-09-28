Власти КНДР решили убрать из конституции слово "коммунизм"

По неофициальным данным, власти Северной Кореи приняли решение убрать из конституции страны слово "коммунизм", сообщили представители правительства Южной Кореи. По их словам, в КНДР "отказались от упоминания этого слова" в Основном законе государства. Они уточнили, что в отредактированной конституции были убраны все ссылки на коммунизм. В свою очередь, в новом документе особо подчеркивается власть лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, передает Би-би-си.

Согласно информации официального Сеула, Ким Чен Ир впервые называется "верховным лидером", а основной акцент делается на армию, что соответствует идеологической установке правителя КНДР.

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