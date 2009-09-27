Глава МВФ: уже и в США понимают, что контроль абсолютно необходим

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН считает необходимым внешнее регулирование экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе телемоста с участниками 6-го саммита Ялтинской европейской стратегии (YES).

«(Должна быть) система контроля регуляции, которая позволит нам избежать кризиса (в будущем - УНИАН)», -- сказал он.

По его словам, нельзя полностью полагаться на рыночные силы. При этом, отметил Д.СТРОСС-КАН, уже и в США понимают, что «система контроля абсолютно необходима.»

«Проблема в том, что рынок может фиксировать по огромной человеческой цене, будет большая безработица», - отметил руководитель МВФ, добавив, что например, для африканских стран это может быть вопрос жизни и смерти.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Ялте открылся очередной саммит европейской стратегии (YES).

Ялтинская европейская стратегия (YES) – международная независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем Виктором ПИНЧУКОМ.

Целью организации является содействие развития справедливой, демократической и успешной Украины; помощь стране в осуществлении реформ и поддержка ее евроинтеграционных устремлений. YES регулярно проводит мероприятия, которые собирают вместе политических лидеров, руководителей бизнес-структур и выдающихся общественных деятелей для обсуждения ключевых вопросов и предоставления рекомендаций, которые касаются будущего мира и Украины.

Ежегодный ялтинский саммит YES является самой крупной и самой влиятельной неправительственной коммуникационной площадкой для обсуждения и разработки политических и экономических стратегий для Украины, Европы и мира, а также для проведения откровенного и профессионального обмена взглядами, которые касаются проблем политики, юриспруденции, энергетики и инвестиций.