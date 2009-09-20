Лукашенко похвалил Обаму за "мужество"

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО называет мужественным решение Президента США Барака ОБАМЫ отказаться от размещения ПРО в Европе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы белорусского государства, такое мнение А.ЛУКАШЕНКО высказал накануне журналистам на фестивале-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2009» в Кобрине (Брестская область, Беларусь).

«Это хорошо, что новый Президент Соединенных Штатов сделал такой шаг. Это обходится ему нелегко. Ведь по сути ОБАМА в этой ситуации отступил - и заметьте, его рейтинг в США покатился вниз, но он все-таки пошел на это. Это мужественный шаг», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время Президент Беларуси считает преждевременным «аплодировать» решению Б.ОБАМЫ. «Я бы не торопился сразу встречать этот шаг аплодисментами. Ведь суть заявления Барака ОБАМЫ и министра обороны США такова: да, мы не будем размещать элементы ПРО так, как раньше планировали, но мы более современные средства обнаружения и поражения установим в северной и южной частях Европы. Уже названы эти средства – морского базирования и не исключено, что и наземного базирования. Таким образом, речь идет об усилении этого направления в американской стратегии. То есть, мол, если вы не хотите, чтобы мы размещали здесь радары - хорошо, мы будем более совершенные создавать элементы ПРО, и опять же в Европе, опять же недалеко от наших границ», - пояснил он.

По мнению А.ЛУКАШЕНКО, после такого заявления нужно дождаться реальных шагов США. «Еще раз скажу: нам торопиться в этом плане не надо. Давайте подождем, посмотрим, какие будут дальнейшие действия Соединенных Штатов Америки и их партнеров по Северо-Атлантическому альянсу», - резюмировал он.