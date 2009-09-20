В Пентагоне убеждают, что США не прогибались перед Москвой

Министр обороны США Роберт ГЕЙТС заявляет, что решение Вашингтона по модернизации создаваемой США в Европе системы ПРО не было уступкой России, как думают критики в рядах оппозиционной Республиканской партии.

Как передает РИА “Новости”, газета New York Times пишет, что Р.ГЕЙТС отметил, что критика плана является "искажением" действительности.

"Думаю это очень прагматичное предложение", - сказал Р.ГЕЙТС. При этом он заверил, что объектом плана является оборона от ракет со стороны Ирана, а не России.

Как отмечает издание, стратегия Джорджа БУША по ПРО, против которой выступала Россия, была направлена на перехват иранских ракет дальнего радиуса действия. Однако, как выяснила разведка США, Иран еще не разработал такие ракеты и, вероятно, их не будет у исламского государства в 2015-2020 годах. Как результат, Р.ГЕЙТС скорректировал план США на возможность перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. США в связи с этим начнут сооружать наземные элементы системы ПРО только в 2015 году, а до этого времени пошлют к Северной и Южной Европе корабли, вооруженные ракетами-перехватчиками и оснащенные радарами.

Р.ГЕЙТС назвал модернизацию создаваемой Соединенными Штатами ПРО в Европе "лучшим шагом вперед". "Было бы искажением назвать новый план какой-либо уступкой России", - сказал Р.ГЕЙТС. Глава Пентагона также утверждает, что, согласно новому плану, в Европе по-прежнему будет противоракетная оборона.

"Отношение России и возможная реакция не играли роль в моих рекомендациях Президенту по данному вопросу", - сказал Р.ГЕЙТС.