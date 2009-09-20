В России число жертв ксенофобии в этом году превысило 50 человек

Правозащитники выражают обеспокоенность продолжающимися в России нападениями на людей на почве ксенофобии и национальной нетерпимости, передает NEWSru.

"Всего за период с января по середину сентября совершено 169 нападений, итогом которых стали 53 погибших и не менее 218 пострадавших", - сказал директор Московского бюро по правам человека Александр БРОД, ссылаясь на данные мониторинга.

Он сообщил, что за аналогичный период от рук радикальных националистов в 2008 году погибли не менее 92 человек, пострадали около 300, в 2007 году погибли не менее 40 человек и около 230 получили ранения.

По словам А.БРОДА, Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижний Новгород и Ставрополь лидируют в этом году по числу нападений на почве национальной неприязни.

А.БРОД сказал, что жертвами расистских нападений в этом году в России чаще всего становятся узбеки (13 погибших, 9 пострадавших), русские (5 погибших, 9 пострадавших), киргизы (4 погибших, 10 пострадавших), таджики (5 погибших, 13 пострадавших), армяне (2 погибших, 9 пострадавших), дагестанцы (2 погибших, 4 пострадавших), вьетнамцы (3 погибших) и азербайджанцы (2 погибших, 12 пострадавших).

Правозащитники считают, что за большинством нападений на почве ксенофобии стоят скинхеды и активисты различных радикально- националистических организаций. Чаще всего они нападают на выходцев с Кавказа и Центральной Азии, представителей сексуальных меньшинств и молодежных субкультур.