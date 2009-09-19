МВФ продаст 400 тонн золота
11:58, 19 сентября 2009Мир
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Чтобы стабилизировать свое финансовое положение
Международный валютный фонд одобрил распродажу ограниченной части своего золотого запаса. Как передает ВВС, вырученные средства предполагается использовать преимущественно для создания дополнительных возможностей предоставления займов бедным странам.
В заявлении, выпущенном после заседания Исполнительного совета МВФ в Вашингтоне, говорится о том, что фонд продаст чуть более 400 т золота из своих запасов, но сделано это будет постепенно, чтобы не нарушать цены на мировом рынке.
Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил, что продажа золота стабилизирует финансовое положение организации на долгосрочную перспективу.
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