Смертник подорвал патруль милиции в Грозном

По уточненным данным, трое милиционеров госпитализированы с тяжелыми ранениями в результате взрыва в Ленинском районе Грозного, прогремевшего в субботу утром в ста метрах от стадиона имени Билимханова, сообщил РИА Новости представитель республиканского МВД.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли трое милиционеров.

"В восемь утра на улице Мира в центре Грозного прогремел взрыв", - сказал собеседник, уточнив, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета прокуратуры России, террорист-смертник попытался подорвать пеший патруль.

"Ранены три сотрудника управления вневедомственной охраны Грозненского (сельского) района, которые патрулировали на улице Мира. Террорист-смертник подошел к патрулю и осуществил взрыв. Подрывником оказался мужчина, а не женщина, как сообщали некоторые СМИ", - уточнил представитель СКП.

Накануне, в пятницу вечеромтеррорист-смертник на заминированном автомобиле атаковал пост ДПС в Назрани (Ингушетия), были ранены два милиционера и трое местных жителей, один из которых позже умер в больнице.