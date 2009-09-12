Новый теракт на Северном Кавказе: смертник протаранил пост милиции

В больнице г. Назрань (Ингушетия, РФ) скончался один из местных жителей, получивший ранения в результате атаки террориста-смертника на пост милиции, сообщает телеканал "Вести". В республиканской клинической больнице Ингушетии сообщили: "Один из госпитализированных пострадавших в результате взрыва скончался, не приходя в сознание. Состояние других четверых пострадавших - средней тяжести".

Сотрудники дорожно-патрульной службы попытались остановить подозрительный автомобиль, и террорист произвел подрыв взрывного устройства. Бомба была начинена металлическими поражающими элементами, разлетевшимися после взрыва на сотни метров вокруг.

В пятницу вечером террорист-смертник атаковал на заминированном автомобиле пост ДПС, расположенный на федеральной трассе "Кавказ". В результате взрыва повреждено здание поста и несколько десятков частных домовладений, расположенных поблизости. Эпицентр взрыва находился за зданием поста. Там располагались палатки Внутренних войск, в которых жили военнослужащие, присланные для усиления поста.

По уточненной информации, пост милиции протаранил террорист-смертник, управлявший автомашиной "Лада Приора". Как сообщила пресс-секретарь МВД Ингушетии, сам террорист погиб. По данным источника в МВД Ингушетии, в результате взрыва пострадали два милиционера и трое местных жителей, которые в момент взрыва находились рядом с постом ДПС. В МВД Ингушетии также рассказали, что, по оценкам экспертов, мощность взрывного устройства составила около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте.