СМИ: Качиньский требовал отмены визита Путина в Польшу 1 сентября

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ добивался от главы польского правительства Дональда ТУСКА отмены запланированного на 1 сентября визита в Польшу российского премьер-министра Владимира ПУТИНА.

По данным газеты Polska, Л.КАЧИНСКИЙ выступил с таким требованием в воскресенье, 30 августа, после очередной провокационной публикации в РФ, в которой главу довоенного польского МИД Юзефа Бека обвиняли в том, что он был агентом немецких спецслужб.

«В этой ситуации жду, что ты отменишь визит В.ПУТИНА», - цитирует газета якобы обращение Л.КАЧИНСКОГО к Д.ТУСКУ.

По данным издания, за несколько недель до мероприятий, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны, канцелярия Л.КАЧИНСКОГО положительно воспринимала визит В.ПУТИНА в Польшу для участия в траурных мероприятиях.

Ситуация стала меняться после того, как накануне визита российские медиа начали массированную информационную атаку, обвиняя поляков в сотрудничестве с нацистской Германией.

«Президент нервничал и хотел, чтобы премьер отменил визит В.ПУТИНА. Д.ТУСК был зол и напуган, особенно потому, что Л.КАЧИНСКИЙ говорил совсем другое во время их первого разговора», - сказал изданию один из сотрудников Д.ТУСКА.

Представители канцелярии Л.КАЧИНСКОГО после публикаций в российских СМИ 30 августа сообщали, что Президент Польши добивается реакции правительства на них. Они также отказались комментировать газете информацию о якобы попытке Л.КАЧИНСКОГО отменить визит В.ПУТИНА.

Один из участников совещания у Д.ТУСКА, посвященного реакции на российские публикации, сказал изданию, что все были очень удивлены позицией Л.КАЧИНСКОГО. «Это какой-то абсурд. Это был бы скандал», - сказал он газете.

Справка УНИАН. Представители нынешних властей Польши и РФ во время мероприятий, посвященных 70-й годовщине начала Второй мировой войны в Гданьске 1 сентября, представили разные версии главных причин начала войны.

Поляки однозначно считают главной причиной заговор нацистской Германии и сталинского СССР в пакте Молотова-Риббентропа, согласно которому Советский Союз 17 сентября ввел свои войска в Польшу. Более 70% поляков считают, что российские лидеры должны извиниться за этот факт.

В то же время, россияне отмечают, что настоящей причиной начала Второй мировой войны является «унизительный» для немцев Версальский договор, уступки западных государств Гитлеру, в частности, молчаливое согласие на присоединение немцами Австрии и расчленение в 1938 году Чехословакии.

В конце августа 2009 г. российские историки, публицисты и представители официальных властей заявляли в медиа о том, что Польша активно сотрудничала с гитлеровской Германией в 1930-х годах и планировала вместе с ней напасть на СССР.

В Польше называли эти заявления «провокационными» и пытающимися «отбелить» пакт Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией 1939 года, на основе которого была расчленена Польша и де-факто после чего началась Вторая мировая война.