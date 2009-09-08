В Берлине открыт мемориал погибшим солдатам бундесвера

В Германии открыт мемориал трем тысячам немецких солдат, погибшим на службе с момента создания бундесвера в 1955 году. Об этом 8 сентября сообщает AFP.

Памятник установлен на территории министерства обороны в Берлине. На монументе написано: "В память о солдатах бундесвера, погибших за мир, справедливость и свободу". Сам памятник представляет собой железобетонную конструкцию, внутри которой находится "комната молчания" с венками и поминальными свечами.

Президент Германии Хорст Келер на церемонии открытия памятника подчеркнул: "Мы понимаем, что в прошлом смерть солдат часто использовалась для пропаганды, особенно в Германии". Возражая против такой трактовки, президент заявил: "Это место для скорби". Однако противники памятника утверждают, что этот жест свидетельствует о возрождении в стране воинственных настроений.

Лента.ру