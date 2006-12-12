Счет зараженных полонием-210 пошел на десятки

Борис Березовский готов встретиться с российскими следователями в Лондоне только в том случае, если Москва перестанет мешать Скотленд-Ярду искать убийцу Александра Литвиненко. О позиции Березовского рассказал The Times глава «Фонда гражданских свобод» Александр Гольдфарб. «Никто из них не доверяет российскому следствию», - сказал Гольдфарб, имея в виду живущих в Лондоне россиян, интересующих следствие в связи с делом Литвиненко. «Они будут говорить с русскими в Лондоне, только если Британия попросит их сделать это». Гольдфарб также сказал, что вдова Литвиненко Марина и другие россияне хотят получить от британских властей гарантии своей безопасности, сообщает Газета.русо ссылкой на британское издание.

В то же время счет зараженных полонием-210 в Европе пошел уже на десятки. Симптомы заражения обнаружены у бывшей жены Дмитрия Ковтуна, ее детей, нынешнего гражданского мужа и ее семьи в Гамбурге, где Ковтун побывал незадолго до встречи с Александром Литвиненко. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на руководителя немецкой следственной бригады Томаса Менцеля. Как считает следствие, Ковтун побывал у них в Гамбурге за несколько дней до отравления Литвиненко. Сам Ковтун лежит в больнице с лучевой болезнью. Его роль в отравлении Литвиненко пока не ясна, но Ковтун, также бывший сотрудник спецслужб, находится под подозрением.

С подозрением на заражение полонием-210 в Гамбурге госпитализирована бывшая жена Дмитрия Ковтуна, ее дети и нынешний гражданский муж.

Напомним, что ранее сообщалось об обнаружении следов полония-210 в организме семи работников бара в лондонской гостинице Millenium, где 1 ноября Дмитрий Ковтун пил чай с Александром Литвиненко в кампании их общего знакомого, экс-сотрудника ФСБ Андрея Лугового. Также заражение было выявлено у отца Литвиненко Вальтера, его 12-летнего сына Анатолия и у вдовы – Марины Литвиненко.