Баррозу: вполне нормально, что бывшие враги сидят рядом

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ заявляет, что для многих европейцев «черная страница» истории, которая началась со Второй мировой войной, завершилась только с падением коммунистических режимов.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН письме Ж.БАРРОЗУ на имя премьер-министра Польше Дональда ТУСКА (сегодня в Гданьске проходят мероприятия к 70-летию начала Второй мировой войны – УНИАН).

«Нынешние мероприятия имеют особое значение, ведь оно совпало с 20-летием падения «железного занавеса» и 5-летием исторического расширения ЕС на восток. Это служит хорошим напоминанием, что для многих европейцев «черная страница», открытая 70 лет тому назад с бомбардировкой Вестерплатте, реально закрылась только с падением коммунистических диктатур и воссоединением Европы через десятки лет», - отмечает Президент Еврокомиссии.

В своем письме он выразил сожаление по поводу того, что не может лично принять участие в сегодняшних мероприятиях, и отметил, что сами торжества являются не только данью погибшим за свободу, но и свидетельствуют о стремлении не забыть жертв Второй мировой войны.

Ж.БАРРОЗУ также подчеркнул, что мероприятия к 70-летию со дня начала войны напоминают и о том, насколько ценны для Европы ее достижения за последние годы.

«Сегодня выглядит совершенно нормально, что поляк, бывший премьер-министр Иржи БУЗЕК возглавляет Европарламент. Вполне нормально, что бывшие враги сидят рядом друг с другом в европейских институтах, объединенные дружбой, и помогают в строительстве сильной Европы, которая базируется на мире, благосостоянии и верховенстве права», - отмечает Президент Еврокомиссии.