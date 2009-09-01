Берлускони пригрозил блокировать работу Еврокомиссии

Премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ пригрозил блокировать работу главного органа управления ЕС - Еврокомиссии.

Как сообщает Газета.ру, премьер сказал, что Италия прекратит участвовать в голосовании по вопросам, рассматриваемым Еврокомиссией и, таким образом, блокирует ее работу, если любым чиновникам ЕС, за исключением главы Еврокомиссии и его пресс-секретаря, не будет запрещено комментировать ситуацию внутри государств-членов ЕС.

По мнению С.БЕРЛУСКОНИ, в противном случае оппозиция в государствах ЕС получит оружие, которое не имеет причин для существования. Премьер Италии также призвал увольнять всех чиновников ЕС, которые позволят себе подобное вмешательство во внутренние проблемы государств Евросоюза.

Подобное заявление С.БЕРЛУСКОНИ сделал после того как пресс-секретарь вице-президента Еврокомиссии Жака БАРРО Дэнис ЭББОТ сообщил, что ЕС запросила у властей Италии и Мальты информацию об инциденте с задержанием 75 иммигрантов из Африки и высылки их обратно в Ливию.