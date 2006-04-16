Католики и протестанты отмечают Пасху

Католики и протестанты отмечают сегодня Пасху.

Как сообщает радио «Свобода», в Ватикане в Соборе Святого Петра проходит предпасхальная служба. Впервые ее служит Папа Римский Бенедикт XVI. Обращаясь к верующим, понтифик призвал их молиться Воскресшему Господу, чтобы избавить мир от насилия и коррупции.

В христианском понимании Пасха символизирует собой избавление от зла и начало новой жизни.

Пасха не имеет постоянной календарной даты и каждый год празднуется в разное время, так как во времена евангельских событий в Палестине пользовались лунным календарем, а не солнечным, по которому живет современное человечество.

Разница в датах между празднованием Пасхи определяется разностью стилей. Формула определения даты была установлена на Никейском соборе в IV веке, согласно которой Праздник Воскресения Христова отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия. Поскольку восточная и западная церкви пользуются разными стилями, то даты Пасхи чаще всего расходятся.

У православных христиан сегодня Вербное воскресенье.

Как сообщает НТВ, в Вербное воскресенье вспоминают один из дней жизни Иисуса Христа, когда он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу.

Люди устилали путь Иисуса пальмовыми ветвями и приветствовали его возгласами: «Осанна!» - так обращались только к царю. Причиной всеобщего ликования стало чудо, которое Христос совершил накануне, воскресив Лазаря.

Однако торжество входа в Иерусалим было одновременно и предвестьем страданий Иисуса - через несколько дней он был распят. Поэтому неделя от Вербного воскресенья до Пасхи называется Страстной – в память о последних днях земной жизни и смерти Спасителя.