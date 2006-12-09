Полтора месяца держит голодовку в Белоруссии Александр Козулин

Европейский Союз призывает власти Беларуси немедленно освободить бывшего кандидата на пост Президента Александра КОЗУЛИНА.

Как передает радио «Свобода», об этом говорится в распространенном сегодня в Минске заявлении посольства Германии, исполняющего функции представительства ЕС в Беларуси.

А.КОЗУЛИН с 20 октября держит голодовку, требуя рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Белоруссии. А.КОЗУЛИН находится в критическом состоянии, заявляют его родственники.

8 декабря около 500 человек объявили голодовку в знак солидарности с политиком.

В июле А.КОЗУЛИН был приговорен к 5 с половиной годам заключения по обвинению в хулиганстве и организации беспорядков.