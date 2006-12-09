Полтора месяца держит голодовку в Белоруссии Александр Козулин
19:30, 09 декабря 2006Мир
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Около 500 человек поддерживают его
Европейский Союз призывает власти Беларуси немедленно освободить бывшего кандидата на пост Президента Александра КОЗУЛИНА.
Как передает радио «Свобода», об этом говорится в распространенном сегодня в Минске заявлении посольства Германии, исполняющего функции представительства ЕС в Беларуси.
А.КОЗУЛИН с 20 октября держит голодовку, требуя рассмотреть в Совете Безопасности ООН вопрос о нарушении прав человека в Белоруссии. А.КОЗУЛИН находится в критическом состоянии, заявляют его родственники.
8 декабря около 500 человек объявили голодовку в знак солидарности с политиком.
В июле А.КОЗУЛИН был приговорен к 5 с половиной годам заключения по обвинению в хулиганстве и организации беспорядков.
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