В молдавском парламенте новое противостояние

28 августа четыре фракции парламента нового созыва: Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ), Либеральной партии, Демократической партии Молдовы и альянса "Наша Молдова", - официально объявили о создании в парламенте правящего большинства в количестве 53 депутатов. Лидер ЛДПМ Влад Филат заявил, что правящее большинство берет на себя всю ответственность за правление в стране.

Тогда 48 депутатов-коммунистов покинули зал заседания, а председательствующий на заседании депутат от Партии коммунистов Иван Калин объявил перерыв до 4 сентября.

Однако депутаты уже сформированных четырех парламентских фракций заявили, что в перерыве нет необходимости, кворум есть, можно работать. Тайным голосованием они избрали председателем высшего законодательного органа страны главу Либеральной партии Михая Гимпу (Mihai Ghimpu).

Партия коммунистов Молдовы намерена обжаловать в Конституционном суде избрание нового главы парламента.

Справка. В парламенте Молдовы 101 депутат. Для избрания председателя парламента, его руководящих органов и формирования правительства необходимы 52 голоса. Для избрания президента, который выдвигает кандидатуру премьер-министра необходим 61 голос. Лидеры партий, входящих в "Альянс за европейскую интеграцию", предложили ранее Партии коммунистов начать диалог по вопросу формирования органов власти, избрания нового президента. Однако коммунисты отказались от переговоров, заявив, что намерены создать в новом парламенте левоцентристскую антикризисную коалицию и вступать в диалог будут не с альянсом, а с отдельными партиями, входящими в него.