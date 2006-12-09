Конгресс США продлил на два года санкции против руководства Белоруссии

Палата представителей конгресса США продлила еще на два года срок действия "Акта о демократии в Белоруссии", предусматривающего экономические санкции против правительства Александра Лукашенко за нарушения в области демократии.

Документ также предусматривает выделение из федерального бюджета США $27,5 млн на поддержку демократических процессов в Белоруссии.

Законопроект поддержали 397 конгрессменов и только двое голосовали против.

"Акт о демократии в Белоруссии", принятый американским конгрессом в октябре 2004 года, требует также, чтобы президент США подробно информировал американский конгресс о всех поставках "вооружений и связанных с вооружениями технологий", которые "Белоруссия осуществляет странам-спонсорам международного терроризма". При этом глава Белого дома должен назвать все страны, в которые Белоруссия осуществила такие поставки, предоставить "детальное описание" переданного оружия и военных технологий, а также сообщить сведения о "товарах, услугах, кредитах" и иных формах оплаты, полученных Белоруссией за эти поставки.

Отдельным параграфом в законе записано, что президент США должен при этом информировать конгресс "о размере личных активов и состояния Александра Лукашенко и других представителей высшего руководства правительства Белоруссии".

Закон предусматривает, что вся эта информация предоставляется в конгресс США в открытом виде, но может сопровождаться засекреченным приложением.

В текст "Акта о демократии в Белоруссии" включено разъяснение, согласно которому к "высшему белорусскому руководству отнесены президент, премьер-министр, заместители премьер-министра, министры правительства, председатели госкомитетов, а также сотрудники администрации президента Белоруссии". Кроме этого, к той же категории причислены "любые официальные лица правительства Белоруссии, которые лично и в значительной степени участвуют в подавлении свобод в Белоруссии, включая судей и прокуроров".

Законом предусматривается также, что по решению госсекретаря США в этот список может быть включено любое другое лицо, "участвующее в выработке и проведении политики режима Лукашенко, находящейся в противоречии с международно-признанными стандартами в области прав человека".

РИА "Новости"