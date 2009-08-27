Грузия оштрафовала российские телеканалы за работу в Абхазии и ЮО

Власти Грузии оштрафовали несколько российских телекомпаний за вещание на территории Абхазии и Южной Осетии.

В число оштрафованных компаний попали Рен-ТВ, НТВ, ТВ-Центр, "Культура" и "Россия". Основанием для этих мер стало отсутствие у телекомпаний лицензии грузинских властей на вещание на территории республик. Сумма штрафа составила 50 тысяч лари (около 30 тысяч долларов). Кроме того, Национальная комиссия по коммуникациям Грузии предупредила, что если нарушения повторятся, то штраф будет в 10 раз выше.

Каким образом комиссия по коммуникациям рассчитывает получить штраф, не уточняется.

Грузинский парламент принял закон "Об оккупированных территориях", который запрещает вести коммерческую деятельность в Абхазии и Южной Осетии без разрешения правительства Грузии, а также разрешает въезжать в республики только с территории Грузии.

Лента.ру