Черномырдин остается послом России в Украине

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН продолжает формально оставаться послом России в Украине.

Такое мнение высказал первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей ДЕНИСОВ во время онлайн-интервью «Газете.Ru» .

По его словам, «мало кто знает, что наряду с верительной грамотой, где глава государства свидетельствует, что на этого гражданина он возложил обязанности своего посла, к ней прилагается отзывная грамота, где говорится, что предыдущий посол им отзывается». «И поскольку новый посол Россией на Украину не прислан, то, «хотя Виктор Степанович ЧЕРНОМЫРДИН давно покинул Киев и на другой работе работает, формально он продолжает оставаться знаком того, что отношения между нашими странами продолжают оставаться на самом высоком уровне – уровне послов», - заявил А.ДЕНИСОВ.

Как сообщал УНИАН, В.ЧЕРНОМЫРДИН, который работал послом РФ в Украине с 2001 года, 11 июня был освобожден от должности и назначен советником Президента России.

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ о назначении Михайла ЗУРАБОВА Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Украине.

11 августа Д.МЕДВЕДЕВ в своем послании Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО написал, что "в условиях антироссийского курса украинского руководства мной принято решение отложить приезд в Украину нашего нового посла. Конкретные сроки будут определены позже с учетом реального развития российско-украинских отношений".