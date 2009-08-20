В Кабуле за первый час выборов прозвучало семь взрывов

За первый час, прошедший после открытия избирательных участков, в афганской столице - Кабуле произошло семь взрывов, сообщил РИА Новости источник в местных военных кругах. "Действовали не смертники, взрывные устройства были заложены в мусорных пакетах и коробках, подброшенных к избирательным участкам", - сказал он. Взрывы произошли рядом с лицеем Хабибийя, в районе Ширпур, недалеко от улицы Вазир Акбар Хан, а также в 5-м, 7-м, 8-м и 10-м муниципальных районах города. Помимо этого в четверг утром Кабул подвергся ракетному обстрелу. "Один реактивный снаряд разорвался в районе Вазир Акбар Хан, второй - прилетел в район "Карте - Сех, где попал в жилой дом. Два человека ранены", - сказал собеседник.

Совет безопасности Афганистана и МИД Исламской Республики запретили местным и иностранным журналистам передавать информацию о терактах и "негативных" событиях в день выборов, чтобы не сорвать явку на избирательные участки электората.