В секторе Газа произошли столкновения исламистов и полиции ХАМАС

Как минимум шесть человек погибли и более 50 получили ранения в секторе Газа в результате столкновений между радикальными исламистами и полицией ХАМАСа, сообщает AFP.

Столкновения начались днем 14 августа после того, как глава радикальной группы "Джунд Ансар Аллах" объявил о провозглашении на территории сектора Газа "исламского эмирата", живущего по законам шариата, сообщает газета "Гаарец".

ХАМАС, контролирующий сектор Газа в течение последних двух лет, в ответ на это заявление обвинил радикальных исламистов в нарушении законов и предупредил, что им грозит арест.

Вечером 14 августа силы безопасности и полиция, подконтрольная ХАМАСу, предприняли попытку штурма мечети, где собрались сторонники радикальных исламистов. Среди погибших в результате столкновений, по предварительным данным, как минимум один сотрудник полиции, еще 10 представителей правоохранительных органов получили тяжелые ранения.

Лента.ру