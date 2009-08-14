Медведев не видит перспектив восстановления отношений с Украиной

Россия не видит перспектив восстановления российско-украинских отношений при действующей украинской власти.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ.

"Я не вижу сейчас перспектив восстановления нормальных отношений при действующих руководителях (Украины). Может быть, что-то произойдет и ситуация изменится. Я буду только рад, но я пока таких перспектив не вижу", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, комментируя свое решение не посылать пока в Украину назначенного им посла Михаила ЗУРАБОВА.