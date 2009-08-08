У берегов Алжира затонуло судно с нелегалами

У побережья Алжира затонуло небольшое судно, на котором до нескольких десятков жителей страны пытались нелегально добраться до Европы.

Как передает «Газета.ру», об этом сообщают сегодня алжирские СМИ.

По их данным, судно, на борту которого находились нелегалы, столкнулось с катером береговой охраны. Инцидент произошел утром 7 августа.

По официальным данным, на потерпевшем крушение судне находились 12 человек. Тело одного из них уже обнаружено. 11 человек считаются пропавшими без вести.

Однако по информации независимых источников, на борту затонувшей лодки находились до 24 человек. Как сообщают журналисты, нелегалы пытались вырваться из кольца судов береговой охраны, окруживших лодку, скандируя при этом: «мы пройдем или умрем».