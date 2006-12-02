Президент Ирана: Израиль находится на грани исчезновения
В целом Иран передал Палестине 120 млн. долл.
Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД заявляет, что Израиль "находится на грани исчезновения".
Как передает РИА «Новости», об этом он сказал на встрече с премьер-министром Палестинской национальной автономии Исмаилом ХАНИ в Катаре.
"Сионистский режим находится на грани исчезновения, и борьба палестинского народа с каждым днем приближается к своей цели", - передают слова М.АХМАДИНЕЖАДА французские СМИ.
По мнению лидера Исламской Республики, Израиль "был создан для возрастания напряжения и навязывания политики США и Великобритании и никогда не сможет установить мир и спокойствие в регионе".
За время своего существования нынешнее палестинское правительство получило от Ирана финансовую помощь не менее чем в 120 млн. долл.