Президент Ирана: Израиль находится на грани исчезновения

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД заявляет, что Израиль "находится на грани исчезновения".

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал на встрече с премьер-министром Палестинской национальной автономии Исмаилом ХАНИ в Катаре.

"Сионистский режим находится на грани исчезновения, и борьба палестинского народа с каждым днем приближается к своей цели", - передают слова М.АХМАДИНЕЖАДА французские СМИ.

По мнению лидера Исламской Республики, Израиль "был создан для возрастания напряжения и навязывания политики США и Великобритании и никогда не сможет установить мир и спокойствие в регионе".

За время своего существования нынешнее палестинское правительство получило от Ирана финансовую помощь не менее чем в 120 млн. долл.