В Великобритании в возрасте 111 лет умер последний британский ветеран Первой мировой войны.

В 18-летнем возрасте Гарри Петч пошел служить обычным солдатом в армию. в 1917 году он принимал участие в одном из крупнейших боев Первой мировой войны, который произошел в Бельгии. Там Петч был ранен.

Неделю назад умер второй британский ветеран той войны – 113-летний Генри Аллингем.

Радио свобода