Умер последний британский ветеран Первой мировой войны
19:48, 25 июля 2009Мир
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Гарри Петчу было 111 лет
В Великобритании в возрасте 111 лет умер последний британский ветеран Первой мировой войны.
В 18-летнем возрасте Гарри Петч пошел служить обычным солдатом в армию. в 1917 году он принимал участие в одном из крупнейших боев Первой мировой войны, который произошел в Бельгии. Там Петч был ранен.
Неделю назад умер второй британский ветеран той войны – 113-летний Генри Аллингем.
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