РФ выступает против втягивания государств в НАТО – Медведев

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что РФ выступает против втягивания государств в НАТО.

Об этом он заявил в интервью каналу НТВ.

В беседе, посвященной внешней политике страны, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Россия без всякой ревности смотрит на то, как другие государства выстраивают свои отношения с ее партнерами по международному сообществу, в том числе такими важными, как Соединенные Штаты Америки. Но существующие противоречия скрывать не следует.

«Есть другой вопрос — это вовлеченность государств в те или иные международные альянсы, в те или иные международные военные блоки. Вот это нам небезразлично. И здесь наша позиция простая, она остается прежней. И по этому вопросу мы с Соединенными Штатами Америки расходимся во взглядах. Наша позиция проста: мы не считаем правильным затаскивать те или иные государства в военно-политические альянсы помимо воли их народов», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.