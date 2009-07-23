В Рижском порту произошла утечка ядовитых веществ: есть угроза взрыва
09:30, 23 июля 2009Мир
1147
Проблему обнаружили только утром
Утечка ядовитых веществ произошла на территории Рижского порта в ночь на четверг, проводится эвакуация жителей близлежащих домов, существует угроза взрыва, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Риги Анна Кононова. Ночью в одном из контейнеров в Рижском порту началась неконтролируемая реакция химических веществ, в результате чего произошла утечка ацетонциангидрина - бесцветного вещества, являющегося очень токсичным. Работники порта обнаружили утечку только утром. "В данный момент продолжается эвакуация жителей домов, которые расположены рядом с портом", - сказала Кононова. По ее словам, сохраняющаяся угроза взрыва осложняет ликвидацию последствий аварии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter