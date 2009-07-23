Киргизия сегодня выбирает Президента

В Киргизии проходят выборы Президента.

Как сообщает «Лента.ру», в выборах смогут принять участие 2,8 миллиона граждан Киргизии, обладающих правом голоса.

На территории Киргизии до 20.00 по местному времени будет работать 2251 избирательный участок. За рубежом для граждан Киргизии открыты 49 участков.

В списки для голосования внесены шесть кандидатов, в том числе действующий Президент Курманбек БАКИЕВ и кандидат от оппозиции - бывший премьер Киргизии, лидер Социал-демократической партии Алмаз АТАМБАЕВ.

Согласно законодательству Киргизии, выборы Президента будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% избирателей, включенных в списки. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов избирателей, пришедших на выборы.