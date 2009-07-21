В Китае автобус с туристами врезался в гору: погибли 9 человек

В провинции Хэнань в Центральном Китае произошло ДТП, в результате которого погибли 9 человек, и еще 15 получили травмы.

Как сообщает «Синьхуа», инцидент произошел в городе Линбао. В результате столкновения туристического автобуса, в салоне которого находились 23 пассажира и водитель, с горой, на месте скончались семь человек, включая водителя автобуса, еще двое раненых умерли по пути в больницу.

По предварительному анализу, причиной аварии стал отказ тормозной системы автобуса.