Украина опасно зависла между Россией и НАТО

Заместитель генерального директора, директор международных программ Центра Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ считает, что украинские политики и эксперты должны задуматься над вопросом обеспечения безопасности Украины.

Об этом он сказал в ходе интернет-конференции на сайте “Главред” на тему: «Новая архитектура европейской безопасности: Украина между Россией и НАТО».

По его словам, сегодня решение вопроса интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры затормозилось.

“Мы во многом свой шанс потеряли именно из-за неконсолидированности политических элит, недостаточности понимания национальных интересов и приоритетных задач”, - сказал он. По словам эксперта, сегодня Украина де-факто оказалась в серой буферной зоне между двумя системами коллективной безопасности - на Западе это НАТО, на Востоке - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он отметил, что вхождение Украины в ОДКБ является нереальным, поскольку Украина избрала европейский путь, а вопрос о вступлении в НАТО де-факто не стоит – к этому еще не готово ни НАТО, ни сама Украина.

Внеблоковый статус, по мнению эксперта, Украине будет тяжело “потянуть” экономически и фактически нереально с точки зрения юридического закрепления.

Таким образом, считает В.ЧАЛЫЙ, Украина “зависает” в серой зоне, что является опасным для страны.

“Если мы не хотим остаться и в дальнейшем в этой серой буферной зоне, если мы не хотим, чтобы нашу судьбу решили за нас, мы должны решить свои внутренние проблемы, консолидировать действия политического истеблишмента, позицию украинцев по этим вопросам. Сосредоточиваться только на текущем моменте, думать только о выборах через полгода - это не уровень 46-миллионной страны с большим потенциалом и возможностями”, - сказал он, отметив, что политики и эксперты должны задуматься над будущим страны.