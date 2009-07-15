В Белоруссии выпустят прямоугольную монету (фото)

В Белоруссии с 15 июля в обращение поступит прямоугольная монета, которая посвящена выдающемуся русскому живописцу Илье Репину. Об этом сообщает Нацбанк Белоруссии.

На лицевой стороне монеты помещено изображение фрагмента картины Репина "Осенний букет", которую художник написал в белорусском имении Здравнево. На оборотной стороне также помещено изображение картины – автопортрета Репина.

Номинал серебряной монеты составит 20 белорусских рублей. Она отчеканена в Польше тиражом 15 тысяч штук.