В Белоруссии выпустят прямоугольную монету (фото)
02:29, 15 июля 2009Мир
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Отчеканена в Польше
В Белоруссии с 15 июля в обращение поступит прямоугольная монета, которая посвящена выдающемуся русскому живописцу Илье Репину. Об этом сообщает Нацбанк Белоруссии.
На лицевой стороне монеты помещено изображение фрагмента картины Репина "Осенний букет", которую художник написал в белорусском имении Здравнево. На оборотной стороне также помещено изображение картины – автопортрета Репина.
Номинал серебряной монеты составит 20 белорусских рублей. Она отчеканена в Польше тиражом 15 тысяч штук.
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