Опальный зять Назарбаева выпустит в Украине книгу «Крестный тесть»

Книга «Крестный тесть» Рахата АЛИЕВА, бывшего зятя Президента Казахстана, выйдет в Украине и даже может быть переведена на украинский язык. Об этом в интервью УНИАН сообщил сам Р.АЛИЕВ.

По словам автора, в своей книге он открывает «многие тайны» политической Астаны, коррупционные схемы, поразившие самую верхушку власти, политические убийства лидеров оппозиции и преследование неугодных, вопиющие нарушения прав и свобод человека. В книге представлено множество документальных подтверждений злоупотреблений окружения Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

За чтение или распространение книги «Крестный тесть» в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность. Сам Р.АЛИЕВ заочно приговорен казахскими властями к сорока годам тюрьмы и вынужден скрываться за границей. Ранее его книга выходила только на Западе. Появление ее издания в Украине – первого на территории СНГ, издатели объясняют верой в демократичность украинского государства. Однако, не исключают и попытки властей Казахстана сорвать презентацию и свободное распространение книги «Крестный тесть». В том числе и путем попыток давления на украинское руководство по официальным каналам.

На вопрос, почему он выбрал именно Украину для презентации своей книги, Р.АЛИЕВ ответил следующее: «Во-первых, из всех бывших советских республик Украина производит впечатление действительно демократического государства. Во-вторых, сейчас именно в Украине казахская тема приобретает значительный общественный резонанс, что очень хорошо подготовило украинского читателя к восприятию содержания моей книги. После прочтения книги многое из того, что и как делали казахские власти, станет более понятным украинским читателям».

Как утверждают люди, читавшие книгу Р.АЛИЕВА, официальной Астане есть чего боятся. Бывший зять Президента Казахстана, долгое время рассматривавшийся как наследник Н.НАЗАРБАЕВА, обладает огромным количеством компромата на высшее руководство республики и может существенно подмочить его репутацию.

Точной даты презентации книги в Украине автор не называет, однако допускает, что это может произойти до конца лета.

Справка УНИАН. В мае 2007 года Р.АЛИЕВ был признан виновным в злоупотреблении властью и служебным положением и в хищении государственного имущества. Суд приговорил его к 20 годам тюрьмы, однако отпустил под залог. Р.АЛИЕВ утверждает, что уголовное дело в Казахстане вызвано тем, что он собирался выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Р.АЛИЕВ обвиняет Н.НАЗАРБАЕВА, который находится у власти в Казахстане с 1989 года, в том, что тот узурпировал власть в богатой нефтью республике.

В июне 2007 года дочь Президента Казахстана Н.НАЗАРБАЕВА Дарига развелась с Р.АЛИЕВЫМ.

В августе 2007 года австрийский суд отверг просьбу Казахстана выдать Р.АЛИЕВА Казахстану, решив, что тот не может рассчитывать на честный процесс в Казахстане.

Р.АЛИЕВ получил политическое убежище в Австрии.