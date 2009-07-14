Новый Президент Литвы вдвое снизила себе зарплату

Новый Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ начала свою работу с решения вдвое сократить собственную зарплату.

Как передает радио «Свобода», первым решением Д.ГРИБАУСКАЙТЕ, ранее обещавшей придерживаться экономии государственных средств, стал ее отказ от половины президентской зарплаты. Она до этого составляла 21 тысячу литов в месяц (6 тыс. евро). Правда, при этом Президент будет получать в течение трех лет еще и компенсацию из бюджета Евросоюза (около 8 тыс. евро ежемесячно) как бывший еврокомиссар по финансам, теперь в Литве зарабатывающая меньше, чем ранее в Брюсселе. Но в любом случае, это решение действительно является экономией госсредств Литвы.

"В сложный момент, - объяснила Д.ГРИБАУСКАЙТЕ, - руководитель должен подать пример, вот я и снизила себе зарплату. 50 процентов ее (это 3,5 тыс. евро) буду направлять обратно в казну".

Правительство Литвы, пытаясь стабилизировать экономику страны, уже сократило расходы госбюджета на миллиард евро: были повышены налоги, сокращены расходы госучреждений. Сейчас Сейм рассматривает предложение правительства вновь увеличить налоги, уменьшить зарплаты и, возможно, повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет.