Новый Президент Литвы вдвое снизила себе зарплату
"Руководитель должен подать пример"
|Даля ГРИБАУСКАЙТЕ
Как передает радио «Свобода», первым решением Д.ГРИБАУСКАЙТЕ, ранее обещавшей придерживаться экономии государственных средств, стал ее отказ от половины президентской зарплаты. Она до этого составляла 21 тысячу литов в месяц (6 тыс. евро). Правда, при этом Президент будет получать в течение трех лет еще и компенсацию из бюджета Евросоюза (около 8 тыс. евро ежемесячно) как бывший еврокомиссар по финансам, теперь в Литве зарабатывающая меньше, чем ранее в Брюсселе. Но в любом случае, это решение действительно является экономией госсредств Литвы.
"В сложный момент, - объяснила Д.ГРИБАУСКАЙТЕ, - руководитель должен подать пример, вот я и снизила себе зарплату. 50 процентов ее (это 3,5 тыс. евро) буду направлять обратно в казну".
Правительство Литвы, пытаясь стабилизировать экономику страны, уже сократило расходы госбюджета на миллиард евро: были повышены налоги, сокращены расходы госучреждений. Сейчас Сейм рассматривает предложение правительства вновь увеличить налоги, уменьшить зарплаты и, возможно, повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет.