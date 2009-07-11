Генсек НАТО заявил о необходимости плана обороны стран Балтии

Североатлантическому альянсу необходимо подготовить план действий для стран Балтии на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом заявил журналистам после встречи с премьер-министром, главой МИД и министром обороны Литвы генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер, который посетил республику в рамках прощального турне по странам-членам Альянса (в конце июля текущего года Яап де Хооп Схеффер сложит с себя полномочия генсека НАТО).

"При разработке новой стратегической концепции альянса речь пойдет и о планировании на случай возникновения так называемых непредвиденных обстоятельств, включая планирование в отношении этого [стран Балтии] региона", - сказал он.

На вопрос о том, означает ли это, что НАТО разработает план обороны стран Балтии, генсек альянса ответил, что план действий на случай непредвиденных обстоятельств можно понимать именно так.

В данном контексте он подчеркнул особую роль миссии "воздушной полиции" по охране воздушного пространства стран Балтии, которую, сменяясь, члены Североатлантического блока осуществляют на своих истребителях с литовской авиабазы "Зокняй", передает ИТАР-ТАСС.