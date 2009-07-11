Pейтинговое агентство дало Газпрому прогноз "негативный"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) присвоило ОАО "Газпром" новый краткосрочный корпоративный рейтинг на уровне А3. Кроме того, специалисты S&P присвоили компании новый рейтинг по приоритетному необеспеченному долгу на уровне BBB. При этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте (BBB) был подтвержден. Прогноз по рейтингам - "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства. Собственная кредитоспособность Газпрома осталась на уровне ВВ+, несмотря на сохраняющийся высокий уровень долга и масштабную программу капитальных расходов.

Аналитики S&P отмечают, что новые и подтвержденные рейтинги отражают оценку агентством ситуации с ликвидностью активов Газпрома как стабильную, поскольку компания пользуется финансовой поддержкой государства. В соответствии с критериями агентства, роль Газпрома в экономике РФ признана "очень значительной". В связи с этим, по мнению экспертов, фактические возможности компании подкрепляются размером российской экономики.

Негативный прогноз по рейтингам связан с большим, чем ожидалось, ростом долга Газпрома в 2009-2010 гг. Кроме того, ожидания экспертов напрямую связаны с присвоением негативного прогноза российской экономике в целом.

8 декабря 2008г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, S&P снизило суверенный рейтинг Российской Федерации с BBB+ до BBB с прогнозом "негативный". Кроме того, был понижен долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте - с А- до ВВВ+. Вместе с тем краткосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне А2.