Обама: США настаивают на сохранении территориальной целостности Грузии
19:48, 06 июля 2009Мир
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Говорит, Медведев должен уважать...
США настаивают на сохранении территориальной целостности Грузии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил Президент США Барак ОБАМА на совместной пресс-конференции в Москве с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
«Мы обсудили с Президентом МЕДВЕДЕВЫМ и те вопросы, по которым у нас еще есть разногласия. В частности, мы обсудили вопрос Грузии. Наша убежденность в том, что территориальная целостность, суверенитет Грузии - должны уважаться», - сказал Б.ОБАМА.
Он также подчеркнул, что стороны на переговорах не нашли общих позиций по поводу границ Грузии.
В то же время Б.ОБАМА добавил, что США и РФ выступают за мирное урегулирование данного вопроса.
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