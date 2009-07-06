Украинские миротворцы в Косово отметили День флота

Военнослужащие национальной составляющей общего украинско-польского миротворческого батальона «УкрПолбат» многонациональной тактической группы «East» сил КФОР в Косово 5 июля торжественно отметили День флота Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник командира украинского миротворческого контингента в Косово по работе со СМИ Владислав СЕЛЕЗНЕВ.

По его словам, торжественные мероприятия по случаю Дня флота Украины состоялись в базовом лагере «Бреза», где дислоцируется украинский миротворческий контингент, основу которого составляет личный состав 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты Центра войск береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины. Украинских миротворцев поздравил с праздником командир национальной составляющей «УкрПолбата» подполковник Владимир ВЕРЕМЧУК.

Кроме того, согласно приказу командира украинского миротворческого подразделения, по случаю Дня флота Украины большую группу представителей национальной составляющей «УкрПолбата» наградили благодарностями и грамотами.

Начальник штаба национальной составляющей «УкрПолбата» майор Олесь БРИКИН зачитал поздравительные телеграммы и поздравления от начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, командующих Военно-Морскими Силами ВС Украины и Объединенного оперативного командования ВС Украины ко Дню флота Украины.

После этого состоялась торжественная церемония награждения медалями НАТО «За службу мира» украинских морских пехотинцев. Заместитель командира многонациональной тактической группы “East” сил КФОР полковник ЛЮМИС (col. Loomis) и руководитель секции G-6 полковник БУТЧ (col. Butch) лично вручили награды - медали НАТО украинским военнослужащим.

В конце церемонии священнослужитель миротворческого батальона протоиерей Владимир (КУЛЬЧИЦКИЙ) обратился с речью к собравшимся и благословил военнослужащих на миротворческие дела.

Завершились торжества парадом войск, во время которых перед трибуной прошли подразделения украинских миротворцев.

Гостями торжественной церемонии стали военнослужащие из миротворческих контингентов Германии, Греции, Армении, Польши и Соединенных Штатов Америки.