Россия принимает беспрецедентные меры безопасности

Спецслужбы и правоохранительные органы России принимают беспрецедентные меры безопасности в связи с визитом в Москву президента США Барака Обамы, сообщил РИА Новости представитель одной из российских спецслужб, занимающийся подготовкой визита.

Схема обеспечения безопасности визитов глав государств давно отработана спецслужбами, но на этот раз в нее будут внесены некоторые изменения и дополнения, которые не раскрываются, сказал он.

Президент США Барак Обама будет находиться в России с 6 по 8 июля.

"В обеспечении безопасности визита американского президента будут принимать участие представители практически всех силовых структур России - ФСО, ФСБ, МВД, а также министерства обороны", - сказал собеседник агентства. В дежурном режиме будут находиться Военно-воздушные силы Московского военного округа.

"Несколько десятков истребителей будут находится на боевом дежурстве, на аэродромах. Кроме того, воздушное пространство Московского региона будет объявлено бесполетной зоной. Средствам ПВО ВВС России даны указания пресекать все попытки нарушения режима безопасности", - отметил собеседник.

Московская милиция усилит режим несения службы и примет дополнительные меры безопасности на объектах общественного транспорта и в местах массового пребывания граждан. Планируется, что в особом режиме в Москве будут ежедневно обеспечивать правопорядок несколько тысяч сотрудников милиции, в том числе оперативников в гражданской одежде, отметил собеседник агентства.

По его словам, в помощь московским коллегам из нескольких регионов страны прибудут дополнительные отряды милиции, в том числе сотрудники патрульно-постовой службы, лучший оперативный состав и бойцы ОМОН.

"Накануне визита Обамы в Москву в столице будет усилен паспортный режим", - сообщил источник агентства. Участковым уполномоченным инспекторам даны указания тщательно проверить всех проживающих на их территории лиц, состоящих на специальном учете.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций во всех отделах милиции будут находиться мобильные резервы в составе бойцов ОМОН, усилятся следственно-оперативные группы и группы быстрого реагирования, задействованы кинологи со служебными собаками", - сказал собеседник агентства.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасного проезда кортежей по улицам Москвы.

Представитель спецслужбы напомнил, что обеспечивать непосредственную безопасность президента США на территории России будут сотрудники американской специальной службы. "Сотрудники ФСО будут оказывать им всю необходимую помощь. Российские и американские коллеги работают в тесном взаимодействии по обеспечению безопасности первых лиц государства", - отметил собеседник агентства.