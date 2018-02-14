Вашингтон, Москва и Пекин готовятся к возможному конфликту - британские аналитики

Хотя война между ведущими силами не является неизбежной, Вашингтон, Москва и Пекин систематически готовятся к возможному конфликту.

Китай и Россия бросают вызов военному доминированию Америки и ее союзников. Запад не может больше рассчитывать на свое стратегическое преимущество, которое он имел до сих пор.

Читайте такжеБелый дом запросил $6,5 миллиарда на сдерживание российской агрессии в ЕвропеОтчет ведущего британского аналитического центра "Международный институт стратегических исследований" (IISS), имеющий название "Военный баланс 2018" предупреждает, что хотя война между ведущими силами не является неизбежной, Вашингтон, Москва и Пекин систематически готовятся к возможному конфликту, сообщает Голос Америки со ссылкой The Independent

В отчете описываются усилия руководства Китая по расширению оружейного арсенала.

Воздушные силы Китая в 2020 году получат новый боевой самолет Chengdu J-20, который ограничит монополию СШАна военные самолеты Stealth. Также, ракетная система воздух-воздух PL-15 будет оборудована радаром с электронным сканированием – технология, которую имеют не многие страны.

Подобный прогресс есть и в военно-морском флоте. За последние 15 лет Китай построил больше корветов, истребителей, фрегатов и подводных лодок, чем Япония, Индия и Южная Корея вместе.

Общий тоннаж этих новых военных судов, построенных за последние четыре года, значительно превосходит военно-морские силы Франции.

Темп милитаризации в России медленнее, частично, из-за финансовых и промышленных проблем. Однако, Россия имеет реальный боевой опыт в Сирии и Украине и продемонстрировала большие способности в сфере гибридной войны, включая кибератаки, говорится в отчете.

Джон Чипман, директор IISS подчеркнул: "некоторые западные правительства рассматривают "технологии прыжка", чтобы усилить военную мощь, но гарантии успехов нет".

"Начало разработки оружия Китаем и более широкий прогресс в оборонных технологиях переводят его из категории тех, кто "догоняет" Запад к категории мировых инноваторов в сфере обороны.

Запад не имеет монополии на мировые инновации и производство в сфере обороны или на финансирование для этих проектов. Действительно, Китай может быть на один прыжок впереди. Но, чтобы наилучшим образом использовать эти возможности, Китай будет нуждаться в подобных улучшениях в обучении, создании доктрины и в тактике", - утверждает Чипман.