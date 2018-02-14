Секса больше, чем в "50 оттенках": российская звезда сняла клип с "самым красивым преступником" (видео)

17:55, 14 февраля 2018
Мир
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В клипе на композицию Wi-Fi Джереми Микс таскает российскую исполнительницу за волосы по сцене. Песня посвящена неверному мужчине.

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Джереми Микс прославился, находясь в тюрьме, благодаря своим фотографиям, опубликованным в Instagram. Снимки были обнародованы одним из полицейских управлений США.

Мужчина отбывал девятилетний срок за кражу в особо крупных размерах. После выхода из тюрьмы он стал моделью.

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Теги: #бузова клип