"Осталась только голова": в африканском заповеднике львы съели браконьера
18:46, 12 февраля 2018Мир
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Полиция до сих пор не установила личность погибшего.
Иллюстрация / REUTERS
Рядом с Национальным парком Крюгра в Южной Африке львы загрызли браконьера. Животные съели почти все тело мужчины, оставив только голову.
Некоторые части тела были найдены в прошлые выходные в парке, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.
"Похоже, жертва занималась браконьерством в парке, когда на него напали и убили львы. Они съели его тело, почти все, и оставили только его голову и некоторые останки", - рассказал представитель полиции Лимпопо Моатше Нгоеп.
Как сообщает издание, в полиции еще не установили личность погибшего. Возле тела нашли заряженное ружье и боеприпасы.
Как сообщал УНИАН, в декабре в США акула чуть не откусила руку мужчине, который пытался ее спасти.
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