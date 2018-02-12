"Осталась только голова": в африканском заповеднике львы съели браконьера

Полиция до сих пор не установила личность погибшего.

Рядом с Национальным парком Крюгра в Южной Африке львы загрызли браконьера. Животные съели почти все тело мужчины, оставив только голову.

Некоторые части тела были найдены в прошлые выходные в парке, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

"Похоже, жертва занималась браконьерством в парке, когда на него напали и убили львы. Они съели его тело, почти все, и оставили только его голову и некоторые останки", - рассказал представитель полиции Лимпопо Моатше Нгоеп.

Как сообщает издание, в полиции еще не установили личность погибшего. Возле тела нашли заряженное ружье и боеприпасы.

Как сообщал УНИАН, в декабре в США акула чуть не откусила руку мужчине, который пытался ее спасти.