"Саратовские авиалинии" рассказали о состоянии Ан-148 перед вылетом

Авиакомпания также временно приостановила эксплуатацию Ан-148. Всего в воздушном парке "Саратовских авиалиний" шесть таких самолетов.

Самолет Ан-148 перед вылетом в Орск прошел необходимую проверку, заявила пресс-служба авиакомпании "Саратовские авиалинии".

"Перед каждым вылетом на рейс самолет проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 Москва-Орск 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне", — отметили в компании, пишет РИА Новости.

Подчеркивается, что "Саратовские авиалинии" готовы по первому требованию предоставлять все необходимые документы следователям, чтобы "узнать истинные причины аварии самолета".

Авиакомпания также временно приостановила эксплуатацию Ан-148. Всего в воздушном парке "Саратовских авиалиний" шесть таких самолетов.

Читайте такжеЖертв могло быть больше: обломки Ан-148 упали в десятках метров от жилых домов (видео)

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Власти Саратовской, Оренбургской и Ленинградской областей выплатят семьям погибших по миллиону рублей. Мэр столицы Сергей Собянин также заявил, что столичные власти помогут родным москвичей, погибших в катастрофе.

Поисково-спасательная операция завершилась ночью. В районе крушения нашли два черных ящика, они в удовлетворительном состоянии. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.